Swedbank täiendab viipemaksete võimalusi. Nüüdsest on võimalik tasuda nutiaksessuaariga

„Tänaseks sooritatakse iga teine deebet- või krediitkaardi makse viipemaksena. Tegu on kiire, mugava ja turvalise makseviisiga, mida saab kasutada kaupade ning teenuste eest tasumiseks. Meil on väga hea meel lisada oma digiteenuste portfelli Fidesmo Pay ja Manage-Mii, mille abil saame võimaldada viipemakseid suurema hulga erinevate aksessuaaridega,“ selgitas Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.

Swedbanki Eesti klientidest teeb igapäevaselt nutiseadmete abil makseid 79 000 inimest; 2021. aasta algusega võrreldes on see näitaja kasvanud 37%. See on kaasa toonud ka nutiseadmete abil tehtavate viipemaksete arvu kiire kasvu – aasta algusega võrreldes tehakse selliseid makseid 2,8 korda rohkem.

„Meie uus lahendus võimaldab muuta maksevahendiks ka näiteks vanaemalt päritud kella, kui lisada sellele kellarihm, mille sees on maksmist võimaldav kiip. Mitmed ripatsid, sõrmused ja teised aksessuaarid on veekindlad ja nii on soovi korral maksevahed käepärast ka näiteks spaas või rannas. Lisaks sulepeadele ja võtmehoidjatele on saadaval ka rohkem elevust tekitavad lahendused, näiteks päevasärgid, kuhu on varrukasse kiip sisse õmmeldud ja nii saab maksta pelgalt käega üle makseterminali viibates,“ lisas Raagmets.