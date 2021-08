Möll kinnisvaraturul: suurärimees müüb oma Krulli kvartali osaluse Hinrikusele

„Krulli kvartal on oma ajaloo tõttu suurte muinsuskaitseliste väljakutsetega väga potentsiaalikas arendus. Mul on tõeliselt hea meel, et suure visiooniga võimekas seltskond saab seal rajada Tallinna elanikele ja külalistele järgmise pärli ning mina saan pühendada oma vaimuenergia Paljassaare uue linnaosa rajamisele, kuhu mu hing kuulub,“ kommenteeris Heiti Hääl.

Investeerimisettevõtte Notorious soov on investeerida ja arendada välja linnaruumi muutvad jätkusuutlikud ja unikaalsed kinnisvaraarendused, millel on laiem positiivne mõju Eesti linnaalade arengule. "Kinnisvara on meie jaoks laiem mõiste kui ainult hoone - suure linnaku arendamine võimaldab luua terviku, kus on ühendatud paindlikud ja innovatiivsed tingimused töötamiseks, elamiseks ja vaba aja veetmiseks," ütles ettevõtja ja Notorious OÜ omanik Taavet Hinrikus.