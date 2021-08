Rimi Eesti näeb, et digitaliseerimisega sammu pidamiseks on üks lahendusi teha koostööd idufirmadega. „See nõuab muutusi äriprotsessides. Ettevõtte sees ei jõua ise tegeleda kõikide valdkondade ja probleemide lahendamisega ning just siis saavadki välised partnerid meile appi tõtata. Kui sa tahad kiiresti katsetada, siis on idufirmadega koostöö selleks hea viis. Iga koostöö ei õnnestu, aga see on ka hea viis õppimiseks nii meile kui ka idufirmadele,” räägib Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe.