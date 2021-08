KUULA | Janne Schasmin: edu tähendab, et soorituse ajal on sportlased võimelised ise ennast juhtima võidule

“Kui me räägime tippsportlastest ja tippmeeskondadest, siis kõige olulisem on treeneri võimekus viia sportlaste enesejuhtimise tase sinna, kus soorituse ajal on sportlased võimelised ise ennast juhtima võidule. Me kõik teame ja oleme kogenud, et sel hetkel, kui sul sportlasena on käes see kriitiline hetk oma sooritus ellu viia, oled sa tegelikult ihuüksi. Sul tuleb see mängujoonis visualiseerida, ellu kutsuda ja ära teha usaldades täielikult iseennast. Need olukorrad näitavadki, kui hea on olnud treeneri ja sportlase koostöö ehitamaks üles seda enesetoetuse ja -juhtimise võimekust. See on kindlasti treeneri üks olulisemaid ülesandeid – ära näha, esile kutsuda ja realiseerida see võimekus sportlastes, et nad võtmesituatsioonides on võimelised toetuma enesejuhtimisele.” – Janne Schasmin