FOTOD | Skyoni ärimajas avati Coop Panga uus peakontor

Alates 1. augustist 2021 on Coop Pank AS-i juriidiline aadress Maakri 30, 15014 Tallinn. Aadress muutus kõikidel Coop Pank AS kontserni kuuluvatel juriidilistel isikutel, kelleks on Coop Pank AS, Coop Liising AS, Coop Finants AS, Coop Kindlustusmaakler AS ja AS Martinoza.