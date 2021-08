Tartu gaasiplahvatuses suuri kahjustusi saanud kortermaja taastamistööd käivad

„Kahjustada saanud Jaama 77 kortermaja taga asuv mänguväljak on praeguseks demonteeritud ning pinnast kooritakse peale fassaadipuhastust. Remondikalkulatsioonid on koostamisel ning järgmiseks nädalaks on selge, millal saame alustada korterite siseviimistluse taastamistöödega,“ sõnas Mürk. Kohalikud elanikud on majutatud mujale ning objektil käivad koristustööd. Akende ette on löödud lauad/ kiled, et ilmastik hoonele täiendavat kahju teha ei saaks ning kõik mõõtmistööd on lõpule viidud ja hinnastamise ootel.