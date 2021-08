Pensioniraha kiiresti kätte lubanud platvorm kannab investoritele raha tagasi

„Otsustasime tekkinud olukorra päris algusesse tagasi pöörata ja teeme seda prokuratuuri ning finantsinspektsiooni teadmisel. Investorid saavad raha tootluseta tagasi ja pensioniraha saajatele ei arvestata teenustasu, et ei tekiks ühtegi tõlgendust näiteks investeerimisteenuse või krediidivahenduse suunas,“ kommenteeris Vabaks OÜ juhatuse esimees Marko Vaik. „Mõistlik oli langetada selline otsus, et vältida lõputut ootamist. Tegime otsuse, kuna plaanitud ärimudelit ja ettevõtte tegevust ei olnud võimalik tekkinud olukorras arendada ja peame jätkuvalt oluliseks enda puhast renomeed. Ühtlasi vabandame veelkord oma klientide ees.“

Vaik lisas, et portaali kaudu raha saanud peavad tagastama sama summa, mis neile varem kätte anti ning selle üle on range järelevalve. „Portaali kaudu sai raha 20 inimest, investeeringu tegid 130 investorit, klientidelt laekub suurusjärgus 82 000 eurot,“ märkis Vaik.

Vabaks.ee asutati pensioniraha vabastamise platvormina, mis tõi kokku teisest sambast väljuda soovijad ja investorid. Investorid said seejuures osta pensioniosakute väljamaksmisest tuleneva nõudeõiguse.

Politsei teatel esitas finantsinspektsioon mai alguses riigiprokuratuurile kuriteoteate, milles märgiti, et Vabaks OÜ pakub oma veebilehel krediidivahenduse teenust, kuid äriühingul puudub selleks vajalik tegevusluba ning nad ei ole seda ka taotlenud. Samuti puudub tegevusluba investeerimisteenuse pakkumiseks. Investeerimiskelmuse kahtlus on tõusetunud, sest äriühing on avalikkusele esitanud eksitavat infot oma tegevuse ja investeerimisvõimaluste kohta.