II pensionisambast raha käes, kuid mis saab edasi?

Ühest küljest tuleb aru saada neist, kes leiavad, et kui inimestele suurem summa raha kätte anda, siis pärast lühikest perioodi on nad täpselt samas seisus kus enne. Teise poole argumendist moodustab aga mõte, et II sambast lahkujad ei ole sugugi need, kes tahavad kiirelt raha kulutada, vaid hoopis isikud, kes usuvad, et nad saaks omal käel enda tuleviku rahalise kindlustamisega paremini hakkama.

Septembris hakkavad esimesed II sambast lahkumise taotluse esitajad nägema raha laekumist enda pangakontole, kuid mis võiks sellele järgneda? Võimalusi investeerimiseks on mitmeid, nende hulgast populaarseimad on näiteks kinnisvara, aktsiad, ühisrahastusplatvormid ning hoiu- laenuühistud. Eesti Arengu Hoiu-laenuühistul on siiski teiste alternatiivide osas päris palju eeliseid, mida tasuks kindlasti kaaluda.

Kui rääkida kinnisvarasektorist, tõuseb päevakorda kohe raha küsimus, sest isegi pangalaenu kasutades tuleb heas korras korteri eest välja käia ilmselt kümneid tuhandeid eurosid. Ostetud korter võib endas aga mitmesuguseid riske peita, alates niiskus- ja hallitusprobleemidest, lõpetades üürnikega, kes ei korrapäraselt üüri ei maksa või korteri sisustust rikuvad. Sellega peab aga tegelema investor ise ning see võib tugevalt kärpida loodetud üüritootlust. Eesti Arengu hoiu-laenuühistuga saab hoiustamist alustada juba 1000 euroga ning ühistu liikmeks astumisel tuleb tasuda vaid 6 eurot sisseastumistasu ja 30 eurot osamaksu, mis lepingu lõppemisel tagastatakse. Lisaks sellele ei eelda hoius Eesti Arengus mitte mingisugust majandamist hoiustaja poolt.