Nõuandeid pensionisambast lahkujatele: kuidas tegutseda väljavõetud rahaga?

Esmalt tasub märkida, et II pensionisambast lahkumine ei ole kohustus, vaid võimalus. „Kui praeguse pensionifondi tootlikkus ei paku rahulolu, siis tasub võrrelda erinevate pensionifondide tootlikkust, et leida endale sobivaim. Seejuures tasub tähelepanu pöörata sellele, et mida suurem tootlikkus, seda suuremad võivad olla ka riskid,“ selgitab Mari-Liis Aas.

Kui on kindel soov II pensionisambast lahkuda, siis tuleb hoolikalt kaaluda, kuhu raha paigutada selliselt, et raha väärtus vähenemise asemel kasvaks. Pangakontole seisma jäänud raha kaotab ajapikku inflatsiooni tõttu oma väärtust. Asjad kallinevad iga aastaga ning mida enam aega edasi, seda vähem saab pangakontol seisva raha eest midagi endale lubada – pangakontol seisva raha ostujõud muutub ajas väiksemaks.

„Oluline on ka see, et II pensionisambast välja võetud rahaga ei tasu katta oma jooksvaid kulutusi või teha muid emotsioonioste (minna reisile, osta uusi riideid) ehk elada n-ö tuleviku arvelt. Selle asemel tasub mõelda, kuidas väljavõetud pensioniraha kasvatada, et pensionipõlves toredasti elada,“ soovitab Aas.