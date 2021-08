Riigikontrolli karm kriitika: rahandusministeerium on riigieelarve kulude ja tulude arvestamisel teinud jämedaid vigu, kõik koondsummad on valed

31.12.2020. aasta seisuga on riigil kohustisi kokku 12,5 miljardit eurot ning need on eelmise perioodiga võrreldes suurenenud 2,9 miljardi euro võrra. Kohustistest suurema osa moodustavad pikaajalised kohustised summas 8,3 miljardit eurot. Riigil on laenukohustisi 5,7 miljardi euro ulatuses ning need on varasema perioodiga võrreldes kasvanud 2,3 miljardi võrra. Riigi pensionikohustised on ligikaudu 3,2 miljardit eurot.