Kiire majanduskasv peegeldab peamiselt mullust madalat võrdlusbaasi

Teisel poolaastal saab majanduse üheks domineerivaks jõuks kindlasti sisenõudluse kasv, mis saab septembris tugeva tõuke pensionisüsteemist väljavõetud rahade laekumise näol. Küsitluste põhjal suunatakse vähemalt pool väljavõetud ligikaudu miljardist eurost otse tarbimisse, teise ringi efektide kaudu võib see summa pigem suureneda. SKP kontekstis tähendab see ligikaudu 3-5% suurust lisasüsti eratarbimisse ehk kuni 2% suuremat panust sisemajanduse kogutoodangusse. Arvestades, et ettevõtete tootmisvõimsuse rakendatus on täna juba ajaloolise maksimumi lähedal ning kvalifitseeritud tööjõudu endiselt napib, võib juhtuda, et tööstussektor jääb ettevaates suurenenud nõudluse rahuldamisega hätta ning majanduskasvu hakkavad piirama pakkumispoolsed tegurid.