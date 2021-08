Kui majandus kasvab päriselt 13%? See võiks kaasa tuua tõsiseid tagajärgi

Statistikaameti andmetel kasvas majanduse käekäiku iseloomustav sisemajanduse koguprodukt (SKP) teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 12,9%. Siinkohal tuleb arvestada, et võrdlusbaasiks on karm 2020. aasta teine kvartal. “Peamine põhjus on eriolukorrast tingitud madal langusfaas. 2020. aastal oli majanduslangus 7%. Valdav osa sellest kasvust on tingitud eriolukorras. Tegevused, mida tollal ei saanud teha, olid sellel aastal avatud ning sellest see kasv tuligi. Eriolukord tõmbas majanduse oluliselt kinni,” rääkis majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhtivanalüütik Robert Müürsepp statistikaameti pressikonverentsil.

Ärileht uuris SEB majandusanalüütikult Mihkel Nestorilt, mis peaks juhtuma selleks, et Eestis toimuks selline majanduskasv nii-öelda tavatingimustes. “Eesti majandus on väga väike ja üksiksündmused võivad majandusstatistikale suurt mõju avaldada, sealhulgas märkimisväärselt kergitada või alandada SKP numbrit. Sellegipoolest on kahekohalise majanduskasvu saavutamist ilma eelmise aasta sügava mõõnata kaasaegses Eesti majanduses ette kujutada raske,” kommenteeris Nestor.

Kõige realistlikum stsenaarium selleks oleks Nestori hinnangul jõuline poliitiline sekkumine, näiteks läbi maksusüsteemi. “II samba pensionireform on samuti päris hea näide, kuid nii-öelda „normaaltingimustes“ kahekohalise kasvu saavutamiseks oleks see ilmselt pidanud veelgi radikaalsem olema,” lisas ta.