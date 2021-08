Pika teekonna järsk lõpp. Allan Remmelkoor lahkub Pro Kapitalist

„Allan on teinud erakordset tööd valdkonna arendamisel ning on oma teadmiste ning innovaatilise mõtlemisega olnud grupile väga suureks väärtuseks. Soovin Allanit tänada pikaajalise pühendumuse ja panuse eest grupi tegevusse," sõnas AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse esimees Paolo Michelozzi. "Ühtlasi on mul hea meel teatada, et Allani asemel jätkab juhatuse liikmena grupi finantsdirektor Angelika Annus," lisas Paolo Michelozzi.