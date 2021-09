Petturitest on räägitud nii palju, et paratamatult tekib küsimus, kuidas langetakse siiani nende valede võrku. Ainuüksi selle aasta seitsme kuuga on skeemitajatele kaotatud ligi 3,2 miljonit eurot.

Petised on head manipulaatorid, ohvreid seejuures ei valita. Seda ilmestab hästi tänavu juulist pärinev juhtum, kus üks kelm katsetas õnne Luminori panga tehnoloogiajuhi Ilja Sovetoviga ja helistas talle „pettuse tõkestamise üksusest”.