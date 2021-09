Jõhvi-Toila maantee plaanitakse ehitada neljarealiseks

Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna ida üksuse juhataja Anti Palmi ütles ERR-ile , et kehtivas riigiteede teehoiukavas 2021-2030 on Jõhvi–Toila teelõigu ehitus plaanis aastatel 2025-2028.

"Praegu on käimas eelprojekti koostamine, mille alusel on võimalik hinnata ehitusmaksumust ja maade vajadust ning kaaluda alternatiivseid lahendusi," lisas ta.

Toila vallavanem Eve East ütles ERR-ile, et tegemist on ülitähtsa objektiga. "Seda me oleme oodanud juba aastakümneid," sõnas East.