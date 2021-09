Eestlased lõid lihtsa veebirakenduse koroona kiirtesti tõendite väljastamiseks ning kontrollimiseks

Üks Linnaloa esimesi kasutajaid oli õendusettevõte Pereõde OÜ, kes igapäevaselt teostab nii vaktsineerimisi koroona vastu kui viib ka läbi kiirtestimisi erinevates asukohtades. Nemad liitusid Linnaloa rakendusega, kuna otsisid lahendust suurüritustel inimeste testimise ja pääslas kontrollimise tarbeks. “Tänase kiirtestimise süsteemi suurim miinus on see, et testija on testitavaga mitu korda kontaktis ka pärast testi sooritamist – tihti tullakse juba varsti küsima testi tulemust ja kui seda veel ei ole, siis tullakse uuesti, et testitulemus paberil kätte saada. Lisaks on keerulises olukorras ürituste korraldajad, kuna tõendeid tuleb kontrollida massiliselt ning see on ajakulukas,“ ütles Pereõde OÜ juhatuse liige Aivar Koppas.