Start-up-viisaga asutatud iduettevõtted maksid 1,7 miljonit eurot tööjõumakse

Startup Estonia juht Eve Peeterson selgitas, et Startup Estonia poolt hallatavas andmebaasis jagunevad start-up-viisa staatusega iduettevõtted kahte gruppi: välismaalaste poolt asutatud ettevõtted ning välismaalt talendi toomiseks viisa staatuse taotlenud ja saanud iduettevõtted. “Alates start-up-viisa programmi algusest 2017. aastal on välismaalased Eestis asutanud 242 iduettevõtet ehk umbes 20% Eestis tegutsevatest iduettevõtetest. Selle aasta esimesel poolaastal on välismaalased loonud 13 uut ettevõtet,” sõnas Peeterson.