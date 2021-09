IT-maailma superstaar Jaan Tallinn annetab kümneid miljoneid eurosid, et takistada tehisintellektil maailma üle võtta

Skype’i asutaja Jaan Tallinn on pärast Eesti esimese start-up-eduloo müüki tegelenud peamiselt nuputamisega, kuhu oma raha paigutada, nii et sellest oleks inimkonnale kõige rohkem kasu. Justnimelt inimkonnale, mitte tema pangakontole. Heategevuse kõrval on ta erinevatesse idufirmadesse investeerinud üle 110 miljoni euro ning tema „eriala” on just tehisintellekt (artificial intelligence ehk AI) ja selle arendamisega seotud riskide vähendamine. Ta tunnistab näiteks, et on mitmes firmas ostnud osaluse lihtsalt selleks, et takistada arendusi, mis võiksid inimestele ja ühiskonnale ohtlikuks saada.

Rahvusvahelistes IT-ringkondades on Jaan Tallinn täielik superstaar. Ta osaleb koos Elon Muski ja teiste tehnoloogiavaldkonna tipptegijatega ühistes investeerimisringides ja tema mõttearendusi oodatakse konverentsidebattides. Kodumaal hoiab kuue lapse isa Tallinn pigem tagaplaanile ja annab siinsele meediale intervjuusid üliharva. Ärilehega kohtus Tallinn juulikuus, kui oli äsja joone alla tõmmanud järjekordsele rahastusringile, millega seekord jagas heategevuseks laiali kümme miljonit dollarit.