Euroala inflatsioon tõusis eelmisel kuul kümne aasta kõrgeimale tasemele

Koroonaviiruse piirangute leevendamine on nõudlust suurendanud, kuid paljud ettevõtted on teatanud logistilistest probleemidest, kaupade puudusest ja tööjõukriisist.

IHS Markit-i töötleva tööstuse ja teenindussektori tootmisindeks (PMI) langes augustis 61,4 tasemele, mis on madalam esialgsest 61,5 punktilisest hinnangust. Juulis oli indeks 62,8 punkti.

Jätkuv materjalipuudus ja raskused transpordiahelas tähendab, et varustajad said taas järsult hindu tõsta. Sisehindade indeks püsis seetõttu kõrgel 87-punktilisel tasemel, mis on väiksem juuli 89,2-punktilisest rekordist.