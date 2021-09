Laadimisplatvormi arendaja vastulause Heiti Häälele: elektriautode keskkonnasääst on päris

Alexela suuromaniku Heiti Hääle hiljuti väljakäidud arvamusega, et elektriauto puhtal energia põhinemine on täielik müüt, on fakte vaadates keeruline nõustuda. Eriti olukorras, kui Eestis on põlevkivist elektritootmine Eleringi andmetel kukkunud paari aastaga 73 protsenti ja taastuvenergia toodang kasvanud sama ajaga 37 protsenti. Selle aasta teises kvartalis toodeti taastuvatest allikatest elektrienergiat ligi pool kogutoodangust ning tarbimisest moodustas see peaaegu kolmandiku.

Samuti toodab järjest enam taastuvelektrit Euroopa Liit tervikuna. Eurostati viimaste kättesaadavate andmete järgi toodeti EL-is elektrienergiat juba 2019. aastal ainult 44 protsenti fossiilsetest kütustest ja 56 protsenti heitmeta allikatest, millest 30 protsenti oli taastuvenergia ning 26 protsenti tuumaenergia. Eurostati prognooside järgi ületas 2020. aastal taastuvenergia osakaal fossiilsetel kütustel põhinevat tootmist (vt joonist).

Isegi kui elektriauto tarbib fossiilkütustest toodetud elektrit, on kogu elutsüklit arvestades elektriautod keskkonnasõbralikumad kui sisepõlemismootoriga autod. Rahvusvahelise Puhta Transpordi Nõukogu (ICCT) uuringu järgi on Euroopas elektriauto täna keskmiselt 66-69 protsendi madalamate kasvuhoone gaaside heitmetega. Seega, rohepesust ei saa kuidagi rääkida. Lisaks, kui elekter, millega elektriautosid laetakse, on toodetud biogaasi tehases, mille tooraineks on läga ja sõnnik, siis on elektriautod isegi negatiivse heitmega, sest sõnniku ja läga jätmisel põldudele eralduks metaan, mis on CO2-st oluliselt tugevam kasvuhoonegaas.