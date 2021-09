Tallinn jätkab kuni aasta lõpuni esimese haiguspäeva toetuse maksmist

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on viiruse leviku piiramiseks väga oluline, et inimesed jääksid koju juba esimeste haigustunnuste ilmnemisel. „Sageli lähevad inimesed haigena tööle just majanduslikel põhjustel, esimese haiguspäeva hüvitamisega aga saame lisaks viiruse tõkestamisele pakkuda inimestele kindlustunnet toimetulekuks ja hoida nende tervist," ütles Beškina. „Rakendasime toetust ka kevadise koroonapuhangu ajal ning praktika näitas, et linlaste huvi hüvitise vastu on üsna suur."