SUUR TEHING | Balti investeerimisfond tegi aegade tehingu ja ostis 131 miljoni euroga bürookvartali

“Jaunā Teika näol lisandub EfTEN-i portfelli tõeline maamärk Riia büroohoonete seas. Hindame väga kõrgelt Hanner Groupi professionaalsust bürookvartali arendamisel ning tehingu lõpuleviimisel, mis oma mahu poolest on fondile erilise tähendusega. Nimelt on tegu EfTEN Capitali läbi aegade suurima tehinguga,” ütles EfTEN Capital AS-i tegevjuht Viljar Arakas.

“Kuna Jaunā Teika tehing on Läti läbi aegade suuruselt teine kinnisvaratehing ning suurim, mis on tehtud bürookinnisvaraga, siis kinnitab see EfTEN-i soovi panustada Läti kinnisvaraturul mastaapsetesse projektidesse. Jaunā Teika on tõeline maamärk Riias, kuna see asub strateegiliselt olulises kohas, Brīvībase tänava ning praegu laiendatava Austrumu magistraali nurgal,” ütles EfTEN Capitali Läti juht Viktors Savins.

Jaunā Teika asub Riias VEFRESH-i piirkonnas, mis on nii ajalooliselt kui ka praegu Läti tehnoloogiaettevõtete asukohaks. Piirkond jääb 10–15-minutilise teekonna kaugusele Riia ajaloolisest linnasüdamest.

“Hindame väga EfTEN-it partnerina selles olulises tehingus Balti turul. Hanner on tegutsenud kinnisvaraarenduses üle 25 aasta ning meil on väga ulatuslik kogemus büroohoonete arendamises. Laiad teadmised ning bürookvartali arenduste pidev täiustamine aitasid meil EfTEN-iga läbi viia Läti bürookinnisvara suurima tehingu,” sõnas Hanneri juhatuse esimees Arvydas Avulis.

„Jaunā Teika piirkond kujutab endast vahvat kooslust üle 6000 sarnase mõtteviisiga inimesest, kes on otsustanud siin töötada, elada või külastada piirkonnas leiduvaid kaasaegseid kohti. Me hindame kõrgelt igaüht, kes on aidanud üles ehitada omaette „linna linnas“ ja tervitame rõõmuga meie suurepärase perega liitunud EfTEN-it. Kui EfTEN hakkab hoolt kandma büroohoonete eest, siis Jaunā Teika tiim jätkab väljakujunenud elustiili pakkumist Teikumsi co-working’i pindadel, kaasaegses konverentsikeskuses Fantadroms, tipptasemel fitness-keskuses SQUAD Hour ja mujal,“ ütles Jaunā Teika juht Mindaugas Valuckas.