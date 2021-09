LHV Group emiteeris 100 miljoni euro väärtuses võlakirju

"Võlakirjaemissiooni näol on tegu AS-i LHV Group esimese kapitali kaasamisega rahvusvahelistel kapitaliturgudel. Emissiooni eesmärk on eelkõige regulatiivsete nõuete täitmine, mis näevad ette, et LHV Group peab osa oma rahastust kaasama lisaks hoiustele ka muudest allikatest. Otsustasime korraldada emissiooni laiemale rahvusvaheliste investorite ringile, sest arvestades LHV ärimahtude kasvu on vaja kaasata rahastust ka väljastpoolt Eestit," kommenteeris LHV treasury juht Kadri Haldre.