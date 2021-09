Balti investeerimisfondi juht aegade suurimast tehingust: tipus on konkurents väiksem

Fondi tegevjuht Viljar Arakas sõnas, et nende jaoks ei ole vahet, millisesse Balti linna investeerida. "Baltimaad on meie koduturg. Küsimus, kas investeerida Riiasse või Tallinnase, oleks justkui kas investeerida Õismäele või Mustamäele. Igas riigis on omad äritavad, mida peab küll teadma, kuid meie otsime igas pealinnas parimaid kohti," kirjeldas ta.

Arakas nõustub, et Riia kinnisvaraturg on küll erinev Tallinnast just elukondlikus tingimustest vaadates. "Riia elanikkond väheneb praegusel ajal," kirjeldas ta.

Samuti on sealne kesklinn hästi liiklustihe ning kasutaja suhtes ebasõbralik, mida me Tallinnas ei tunne. Pelgalt linnakaarti vaadates aga öelda ei saa, mis on hea või halb. Samas on linnal Baltikumi keskusena omad plussid. "Suurimaks kindlasti lennuühendus, millega Tallinn ja Vilnius just hiilata ei saa," kirjeldas Arakas.

Hoolimata sellest, et Ärileht kirjutas läinud detsembris, kuidas Riia kesklinnast lahkuvad nii ärid kui elanikud, Arakas olukorda jõuga muutma ei tõttaks. "Ka Tallinnas on vanalinnas mitmed ärid oma uksed sulgenud. Seni on seal enamik äripinnad pesitsenud elupindadel ning nüüd ehitatakse järjest enam moodsaid büroohooneid, mis asuvad südalinnast väljas," kirjeldas Arakas Riia linna dünaamika muutuseid.

Küsimusele, kas praegusel hetkel on üldse hea aeg ostmiseks, vastas Arakas, et nii ja naa. "Väiksemate tehingute osas on tugev konkurents. Suurte tehingute juures on konkurents väiksem ning seal võib leida oluliselt mõistlikuma tootluse ja väiksema riskiga tehinguid," lisas ta.