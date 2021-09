Kurikuulsa ATKO liinide tegevus kuivab järjest kokku. Kes Harjumaad valitsevad?

Eile teatasid kaks bussifirmat Hansabuss ja Go Bus uute liinide teenindamisest. Hansabuss võtab uuel aastal üle 35 avaliku bussiliini teenindamise Harjumaal ja Raplamaal; Go Bus hakkab teenindama senisest mitut uut piirkonda nagu Kuressaare linnaliine, Jõelähtme valda ning Kose valla osasid liine.

See aga tähendab eelmiste vedajate töö ülevõtmist. Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektori Andrus Niliskuga suheldes selgus, et suurima löögi saab just Atko Liinid, kes senini vedasid reisijaid nii Jõelähtmes, Kohilas kui ka Kose vallas. Alates uuest õppeaastast on aga olukord turul muutunud ehk Atko enam neid siseliine ei teeninda. Nüüd hakkab Jõelähtmes vedama Go Bus ning Kohilas ja Kosel Hansabuss.

Kuivõrd see Atko firma edasist tegutsemist mõjutab ei tea öelda, sest Ärilehel ei õnnestunud neilt kommentaari saada.

Loe Eesti Ekspressi eelmise aasta loost, miks ATKO on endale saanud negatiivse kuulsuse. Neil juhtub pidevalt midagi, kuid see ongi viinud selleni, et hankeid kaotatakse. Harjumaal neil enam ühtegi liini teenindada ei olegi.

Kes teenindavad Harjumaa liine?

Lääne 1 suund: Hansabuss

Lääne 2 suund: AS SEBE

Ida 1 suund: AS SEBE

Ida 2 suund: AS SEBE

Põhja suund: AS SEBE

Lõuna suund: GoBus AS

Edela suund: Hansabuss AS

Uute bussidega teenindamine

Kuressaare linnaliinidel hakkab Go Bus reisijaid teenindama nelja uue bussiga, mis on madala sisenemisega, tagades mugava juurdepääsu ka ratastooli või lapsevankriga. Jõelähtme valda on uusi busse planeeritud kaheksa.

Hansabuss saadab uutele liinidele Iveco Crossway Line suured bussid ning VW Crafter ja Iveco Feniksbus väikebussid. “Bussid on mugavad ja reisijasõbralikud. Kõigil bussidel on peal GPS-süsteem, mis tagab nende reaalajas jälgimise vedajale ning tõstab turvalisust. Samuti oleme bussidesse paigaldatud kaamerad, mis aitavad tagada nii reisijate turvalisuse kui ka ohutu liiklemise,” ütles Hansabussi juhatuse esimees Indrek Halliste.

Uute liinide teenindamiseks kaasas Hansabuss ka 21 uut bussijuhti. „Kutsume oma meeskonnaga liituma rõõmsameelseid ning hooliva suhtumisega bussijuhte, sest häid bussijuhte on alati puudu,“ rõhutas Hansabussi juhatuse esimees.