Sinu iPhone on võimeline rohkemaks: mida uut toob iOS 15?

“Peagi saabuv iOS 15 töötavab nii uusimate nutitelefonide lipulaevadega kui ka viis-kuus aastat tagasi müügile tulnud mudelitega, niisamuti ka kesktaseme telefoni iPhone SE esimese ja teise versiooniga,” ütleb Mikhailov ning selgitab: “See näitab, et Apple on pühendunud seadmete toetamisele pikas plaanis. Isegi, kui sul on vanem mudel, saad sa nautida kõige uuemaid võimalusi ja funktsioone ning olla kindel turvalisuses.”

Ta rõhutab, et keskmiselt vahetavad inimesed oma nutitelefoni uuema vastu välja iga kahe-kolme aasta tagant, ent väiksemad ettevõtted või avaliku sektori organisatsioonid kasutavad seadmeid kauem, mis teeb pikaajalise tarkvaratoe nende jaoks eriti asjakohaseks. Samuti kinnitab see, et iOS-i seadmed töötavad hästi ja säilitavad oma väärtuse kauem kui teised nutitelefonid.





Apple’i innukaimad fännid saavad enne sügisest lanseerimist katsetada iOS 15 Beta testversiooni juba praegu. Mikhailov toob välja neli uut funktsiooni, mis on uue versiooni ootamist väärt: