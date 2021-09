Planeeritav aktsiisitõus rööviks taas Eesti veondusettevõtetelt konkurentsivõime

„Viie aasta eest tõstetud aktsiisid on toonud üksnes langevad käibenumbrid Eesti veondusettevõtetele. Eelkõige, kuna Eesti veoettevõtete ja ka siit läbi sõitvate ettevõtete tankimine liikus Lätisse ja Leedusse. Peamine põhjus, miks kaotati hinnanguliselt 1,3 miljardit tulu oli ikkagi see, et meie vedajad kaotasid konkurentsivõimes ja turgu võtsid välisvedajad. Eesti jäi sellega ilma tulust, mis sisaldas aktsiisi, tööjõumakse jne,“ selgitas Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) juhatuse liige Herkki Kitsing.

Möödunud aasta mais langetati koroonakriisi mõjul aktsiis ajutiselt normaalsele tasemele tagasi ja see on andnud võimaluse Eesti ettevõtetel taastuda. Kütuse müük tõusis kohe üle 20%. „See tähendab Eesti riigieelarvesse lisaks 47 miljonit eurot, mis läks varasemalt otse meie naaberriikide taskutesse,“ märkis Kitsing. Ta lisas, et kõrge aktsiisi ajal kaotasid Eesti vedajad palju turuosa, kuid õnneks olid olemas teatud varud ning päris n-ö põhja veel sektor ei jõudnud. „Kui see oleks juhtunud, siis oleks meil sellest olukorrast juba väga raske tagasi tulla. Kaugel see siiski polnud.“

ELEA juhatuse liige lausus, et tänu ajutiselt langetatud aktsiisile on veomahud ja äritegevus nüüd kasvanud. Aasta esimeses kvartalis oli veosekäibe kasv 32% ning just avaldatud II kvartali majanduskasvu numbrid näitasid, et veondus ja laondussektor oli tõusult kolmandal kohal 36%-ga (Graafik 1). Kui majutus ja toitlustussektor tõusis tugevalt, kuna koroona tõttu oli ees n-ö madal baas, siis veondus alustas tõusu juba I kvartalis.

„See peaks olema selge sõnum valitsusele, et madalam aktsiis on aidanud taastada Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja samuti ka riigieelarve tulusid, aga kui aktsiis uuesti tõuseb, siis kordub sama olukord, kus veosekäive kukub ja Eesti ettevõtteid hakkab suurenevas mahus asendama nii sise- kui ka rahvusvahelistel vedudel välismaised ettevõtted,“ märkis Kitsing.

Otsene mõju Eesti keskkonnale