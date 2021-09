Mootoriõlide müüja: turul valitseb torm. Baasõlide hinnad on aastaga kasvanud kuni neli korda

Eesti ühe suurema kütusefirma Jetoili gruppi kuuluva õli- ja määrdeainete müüja OilTrade OÜ äriarenduse juht Stig Rogenbaum tõi välja, et enamus baasõlide (mineral light, synthetic heavy, synthetic light) hinnad on aastaga kasvanud kaks-kolm korda, mõned (mineral heavy) suisa neli korda. „Üks põhjus on see, et majandus on pärast koroonakriisi esimest šokki hakanud taastuma, eriti Hiinas ja USAs, mis kasvatab nõudlust õlitoodete järele,“ ütles ta.

„Teine põhjus on see, et kuigi majandus kasvab, on teatud sektorid, mis kiduvad. Üheks selliseks valdkonnaks on lennundussektor, kus jätkuv kriis on lõhkunud õlitootmise normaalse tarneahela. Kuna paljud lennukid sisuliselt seisavad, on tekkinud tohutu kõrgekvaliteedilise sünteetilise õli ülejääk. Tootmiskulud on aga endised, mis paisutab eriti madala otsa õlitoodete hindu,“ selgitas Rogenbaum.

Lisaks on märkimisväärselt suurenenud õlitoodetesse segatavate lisakomponentide hinnad. Tõusuteel on ka logistika- ja transpordiga seotud kulud, olgu tegemist metallvaatide või konteinerveostega. „Kui kõik need asjad kokku panna, võib öelda, et õliturul valitseb praegu täiuslik torm,“ rääkis Rogenbaum.

Nii nagu nafta hinna kõikumine jõuab üsna kiiresti Eesti diisli- ja bensiinihindadesse, jõuab ka baasõlide kallinemine reaalmajandusse, ehkki viiteaeg on veidi pikem. „Tänavu on enim pihta saanud ilmselt tööstus ja metsandus, kelle jaoks on õlitoodete lõpphind kerkinud 50-70 protsenti. Arvestades, et tööstus moodustab Eesti õliturust umbes poole ning õlid ja määrdeained on tööstuse jaoks ülioluline sisend, võib eeldada, et hinnatõus jõuab ka teistesse sektoritesse ja toodete lõpphindadesse. See mõjutab kaudselt meid kõiki,“ märkis OilTrade’i äriarendusjuht.