Tere, september! Tegemist on ajalooliselt ühe halvima kuuga USA aktsiaturule

Börsiindeks S&P 500, mille moodustavad New Yorgi börsil ja NASDAQil noteeritud USA viiesaja suurima börsiettevõtte aktsiad, on aastate lõikes just septembrikuus keskmiselt langenud ca 0,5 protsenti. Nii kinnitas USA menukale ajalehele CNN LPL Financial'i strateeg Ryan Detrick.

S&P 500 on rallinud juba viimased neli septembrit - 2017, 2018, 2019. ja 2020. aastatel.

Kui arvata välja jaanuarikuu, on aktsia hinnad keskmiselt viimase poole sajandi jooksul igakuiselt pigem kasvanud. 2020. aasta september möödus ootuspäraselt - S&P 500 langes siis lausa 4 protsenti. Hiljem muidugi selgus, et tegemist oli turule tänu koroonapiirangute lõdvenemisele kõigest kerge löögiga.

Sel aastal on S&P 500 saavutanud viimase seitsme kuuga rekordilisi tulemusi, kuid september tõotab tulla siiski samas languses nagu möödunud aastal, hoiatas FactSeti analüütik John Butters. Butters lisas, et kuigi ettevõtete kasumid on sel aastal kasvanud, kaupleb S&P 500 siiski hindade ja tulude suhtarvul. Võrreldes viie ja kümne aasta keskmiste tulemustega, siis on see suhtarv tänaseks päevaks juba märkimisväärselt üle keskmise kerkinud.

Fakt on aga see, et kauplemiseks on paremaid ja halvemaid kuid, aga kõik ei pea keerlema vaid selle ümber, mis aeg parasjagu on. Mida selle all silmas pidada? Selle asemel, et oodata, millal on parim kuu kauplemiseks, tuleks hoida kasumite kergitamiseks oma investeeringud olenemata ajahetkest sees.

Tõsi - sinu kui investori portfell võib küll kõikuda, kuid isegi maailma tippinvestorid ei ole võimelised alati ajastama tehinguid turu tipp- ja madalseisude järgi.