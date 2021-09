Ekspert on finantsturgudel toimuva pärast mures: ajalool on kombeks korduda

Seppo Saario on legendaarne Soome investor, kes on oma aastakümnete pikkused isiklikud kogemused mitmetesse headesse raamatutesse talletanud. Hiljuti raamaturiiulit korrastades sattus mulle kätte tema "Investeerimisraamatu" uus versioon ning taas tekkis kiusatus vanahärra mõtteid sirvida. Ma ei jõudnud oma lugemisega eriti kaugele, kui ilmusid esimesed selged signaalid, et praegune finantsturgude eufooria peaks pikemaajalise kogemusega investorid ettevaatlikuks muutma.

Rekordkoguses on aktsiate esmaemissioonide arv, kus ettevõtted mingit kasumit ei teeni ning ostetakse vaid tuleviku kiiret kasvulootust. Tasuta aktsiatehinguid pakkuv Robinhood teenib enamiku enda kasumist riskantsete optsioonide müügist ning võimenduslaenu pakkumisest. Enimkaubeldavate aktsiate nimekirjas on mitmed meemiaktsiad, mida erinevates internetifoorumites kollektiivselt ülespoole üritatakse rääkida. Need on vaid mõned tähelepanekud, mis viitavad, et enamik investoreid on riski juba mõnda aega liiga loominguliselt suhtunud.

Samal ajal on tööpuudus ajalooliselt madalamail tasemel ning siin saab asi vaid hullemaks minna. Raha hind on endiselt väga odav ning inflatsioonihirm sunnib inimesi enda sääste kaitsma. Kõrgema tootluse otsinguil ohverdatakse sageli likviidsus. Vähemkaubeldavate varade oodatavad tulusused on kõrgemad ning keegi ei vaevu väga mõtlema, et üsna kiiresti võib tekkida reaalne vajadus antud investeeringud taas rahaks pöörata. Kui seda hakkab korraga tegema tavapärasest suurem investorite hulk, on tagajärjeks kiire hinnalangus. Keskpankurid annavad läbi lillede märku, et varade ostuprogramme hakatakse vaikselt kokku tõmbama, aga investorite ahnus suudab veel hirmu seljatada. Millal ja kust kohast tuleb hirmu poolt ootamatu topeltnelson, ei oska ega taha enamik inimesi täna mõelda.