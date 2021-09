Enamik Saksamaa ronge seisavad. Ettevõte läheb streikijate vastu kohtusse

"Me peame tegutsema oma klientide ja töötajate huvides ning laskma streigi seaduslikkuse üle vaadata," ütles Deutsche Bahni personalijuht Martin Seiler.

Neljapäeval alanud viiepäevane streik on Saksa raudteel kuu aja jooksul juba kolmas ning varasematest pikem. Streik peaks kestma järgmise nädala teisipäeva varahommikuni.

Deutsche Bahn tegi kolmapäeva õhtul teatavaks uued pakkumised vedurijuhtidele, kuid ametiühingud lükkasid need tagasi. Raudteefirma on valmis tõstma vedurijuhtide palka 3,2% ja maksma kuni 600 eurot koroonahüvitist.

"Ükski inimene ega ametiühing sel planeedil ei saa seda pakkumist vastu võtta," ütles ametiühingu GDL esimees Claus Weselsky televisioonis ning lisas, et streik jätkub.

Nagu eelmistegi streikide puhul on käigus veerand tavapärastest pikamaarongidest ning 40 protsenti piirkondlikest ja linnalähirongidest. Streike alustati 10. augustil ametiühinguliikmete 95-protsendise toetusega.

Mis on streigi taga?

Kolmas ja pikim streik on mõjutanud kaubaveoteenuseid alates kolmapäeva pärastlõunast ning alates tänasest on häiritud ka reisijate liiklus.

Deutsche Bahn on öelnud, et rongijuhtidel pole põhjust streikida. "Me täidame Rongijuhtide Liidu keskseid nõudmisi," rääkis Seiler uudisteportaalile dw.com.