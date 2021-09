Olerex: vaktsineerimata inimesed on ohtlikud. Palga maksmisel arvestame vaktsineeritust

"AS Olerex soovib kaitsta oma töötajaid ja kliente. Olerex on elutähtsa teenuse pakkuja – sõltumata kellaajast või ilmast oleme kohustatud oma tanklad lahti hoidma ja kütust pakkuma. Vaktsineerimata inimesed on oht nii meie kollektiividele kui ka meie klientidele," kinnitas Ärilehele Olerexi tegevjuht Piret Miller.

Juba ühe inimese haiguslehele jäämine on oluline lisakoormus kolleegidele ja seab ohtu võimekuse pakkuda ööpäevaringset teenust, selgitas Miller.

"Meie ettevõttes on loodud tanklatöötajatele võimalus igakuiselt lisaks põhipalgale teenida erinevaid lisatasusid, mis annab töötajatele võimaluse teadlikuks igakuiseks sissetuleku suurendamiseks," sõnas Miller.

Olerexi tegevjuhi kommentaari kohaselt soovivad nad oma inimesi hoida, mitte karistada. "Tahame vaktsineerimist motiveerida – töötajate motiveerimiseks hinnastasime vaktsineerimise oma lisatasude all. See tähendab põhipalgast mingit kinnipidamist ei toimu, jutt on preemiatest, lisatasudest.

Töösuhte lõpetamise asemel soovivad nad luua eeliseid, mille eesmärk on motiveerida inimesi tegema kaalutletud otsus enda vaktsineerimise kasuks.

Muudatused Olerexis hakkavad kehtima kuu aja pärast. See tähendab, et kõigil töötajatel on võimalik selle aja jooksul end vaktsineerida. "Juhul kui inimene on ära teinud ka ühe vaktsiinisüsti, peame seda hea tahte avalduseks," nentis Miller.

Olerex on ka nõu pidanud tööinspektsiooniga. Lisaks möönis Miller, et elutähtsat teenust pakkuvas ettevõttes töötades tuleb töötajatel arvestada teenusele seatud kõrgendatud nõuetega ja ka võimalusega antud kohale mitte kvalifitseeruda.