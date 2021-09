Naiste meelitamine IT-sektorisse on kiire, lihtne ja odav

Töökäte nappus on selge märk vajadusest toetada noorte huvi ja valmisolekut õppida IKT erialasid. Kuigi tulevikku vaadates on noorte IT-huvi innustamine vältimatu, ei aita see aga koheselt leevendada sektoris juba praegu valitsevat töötajate puudust. Nagu IT-visionäär Taavi Kotka tänavusel Arvamusfestivalil tõdes, on olukorra lahendamiseks laias laastus kaks võimalust - kas meelitada siia häid spetsialiste piiri tagant või leida üles need Eesti inimesed, kes on valmis IT sektorisse tööle siirduma. Tõenäoliselt peame kasutama mõlemat varianti.

Vaadates, kes töötavad Eestis IT spetsialistidena, selgub, et vaid 22% neist on naised. Kuigi seda on õige pisut enam, kui Euroopa Liidus keskmiselt, on murettekitav, et naiste osakaal Eesti IT spetsialistide seas on viimase 15 aastaga kahanenud. Selline sooline jagunemine on suur löök nii majandusele ja tööjõupuuduses vaevlevale IT- sektorile kui ka naistele, kes jäävad ilma huvitavatest ja tulusatest töövõimalustest.

Taipamisest, et naiste senisest suurem hõivatus IT- sektoris on üheks võimaluseks valdkonna tööjõupuudust leevendada ja samal ajal naiste võimalusi tööturul avardada, kasvas välja Sotsiaalministeeriumi tellitud ja Kantar Emori teostatud rakendusuuring „Klaasseinad ja klaaslagi Eesti IKT-s: müksud naiste osakaalu suurendamiseks IKT valdkonnas hariduses ja tööturul". Uuring pidi selgitama, millised on Eesti naiste ja tüdrukute kogemused, hoiakud ja huvi IT- valdkonnas õppimise ja töötamise vastu ning luua leebed, nn müksamise vormis sekkumised, mis aitaksid naistel langetada õppimis-ja karjääriotsuseid IT- erialade kasuks.