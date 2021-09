Tundmatu päritoluga tooted ausasse konkurentsi ei sobi! Loe, millele puu- ja köögivilju ostes tähelepanu pöörata

Värsket puu- ja köögivilja ostes on tarbijal olenemata müügikohast (välimüügilett, kauplus) õigus saada teavet toote päritolumaa, sordinime ja kvaliteediklassi kohta. „Toote juures peab olema selgelt, loetavalt ja tarbijat eksitamata kirjas toote nimetus, kvaliteediklass, sordinimi ja päritolumaa,“ räägib PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna nõunik Marika Arula, lisades, et kui andmed on ebapiisavad või puuduvad täielikult, siis on ostjal põhjust kahelda toote aususes.