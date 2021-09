KAART | Tallinna korterite järelturu hinnad näitavad ootamatult suuri kääre uue ja vana vahel

Kui tavaliselt vaadatakse ja räägitakse ainult kogu piirkonna keskmisest ruutmeetri hinnast, siis Pindi Kinnisvara otsustas uued korterid välja jätta. Esiteks seetõttu, et saada aru, milline on uute ja vanade pindade hinnakäärid, aga ka seetõttu, et uusarenduste statistika paneb keskmise hinna liialt kõikuma. See annab suisa vale pildi sellest, milline on ühe piirkonna tegelik väärtus.

Juulis oli järelturu osakaal turul lausa 83%, jaanuaris oli see näiteks 68%. See tähendab, et suur osa tehinguid tehakse pealinnas järelturul. Pole ka ime, sest uusarenduste korterid võivad kohati olla samas piirkonnas kaks korda kallimad.

Teistest eristub selgelt kesklinn, kuid pärast seda tuleb tihe rivi. Põhja-Tallinn on küll teisel kohal, aga üllatavalt napilt. Ei ole tegemist nii kuuma paigaga, kui arvata võiks. Tehingute arv kesklinnas ja Põhja-Tallinnas on suhteliselt sarnane. Tabeli tagapool on pea võrdse keskmise hinnaga kaks Tallinna mäge.

„See on hea lähtepunkt järelturu ja piirkondade väärtuste hindamiseks. Eks linnaosad ole suured ja laiad ning Põhja-Tallinnas leidubki nii lagunevaid puitmaju kui ka kenasti renoveeritud elamuid. Tegelikest hinnatasemetest aru saamiseks on selline info oluliselt informatiivsem kui siis, kui uusarendused on järelturuga läbisegi," ütleb Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman.

Ehk tekib mõnel ka küsimus, miks on väärt elupaigana tuntud Nõmme nii odav. Sel on lihtne põhjus. Me räägime korteriturust ning lõviosa sealsetest korteritest asuvad Männikul. See on keskmisest odavam piirkond.

Uute korterite hinnad ulatuvad täna aga isegi 4000–5000 euroni ruutmeetri eest. See teeb käärid uute ja vanade korterite vahel suureks.

Näitena võib tuua Mustamäe. Heas asukohas järelturu korter maksab 85 000 eurot. Kui võtame sama suure uue korteri, siis komistame 143 000-eurose otsa. Lisame köögimööbli, panipaiga ja autokoha ning ka muu sisustuse ja kokku võib hind tõusta 170 000 euroni. Siit see kahekordne vahe tulebki.

„Järelturu korterite hindade eraldi vaatamine annab ka müüjatele parema orientiiri. Kui täna vaatad, et uusarenduses müüakse sinu piirkonnas kortereid 3500 eurot ruutmeeter, siis mõtled, et ma peaks vähemalt 2500 eurot küsima, aga tegelikult on käärid oluliselt suuremad. Teatud piirkondades on vahe peaaegu kahekordne," ütleb Sooman. Ta kinnitab, et hinnakäärid on ka oluliseks põhjuseks, miks järelturg võrreldes uusarendustega sedavõrd paremat tulemust ehk tehingute arvu näitab.