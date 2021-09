FOTOD | Prisma avas Tallinna lähedal supermarketi

Tiskre supermarket keskendub suurele toidukaupade valikule. "Supermarketis panustame sellele, et külastajate jaoks oleks olemas mitmekesine valik toidukaupa ja et igapäevased ostud saaks teha kiiresti ja mugavalt," ütles Kilpiä.

"Tiskre Prismal on hea asukoht Harku valla ja Tallinna linna piiril. Kohaliku elanikuna tean, et Prisma on piirkonda väga oodatud kaubanduskett ning olen kindel, et Prismal läheb siin hästi. Uus keskus on hästi ligipääsetav nii autoga kui ka jalgsi, koostöös Harku valla ja Maanteeametiga on loodud uus ringtee ja kergliiklustee lahendused," ütles hoone arendaja Capital Mill tegevjuht Kaarel Loigu.