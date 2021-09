Kas minu lapse-lapse-lapse-lapsed saavad Tartusse mööda normaalset teed?

Sõites ise Tartu ja Tallinna vahet ja pimedal ajal on see kohati päris ohtlik. Täiesti arusaamatu, kuidas riik pole suutnud 30 aastaga oma kahe suurema linna vahele korralikku teed valmis ehitada.

Iga valimistsükli ajal räägitakse vajadusest nii põhi- kui ka kohalikke teid parendada, aga tegelikult ei muutu midagi. Juba oma korvpalluri karjääri jooksul sai palju Euroopas ringi sõidetud ja kui Leedus-Poolas, rääkimata muust Euroopast läksid teed järjest paremaks, siis Eestis liigub ehitus edasi nii aeglaselt, et meil pole lootust oma eluajal isegi põhimaanteid valmimas näha. Samal ajal kui meie kärbime, suutsid lätlased end kokku võtta ja ehitavad 2040. aastaks üle riigi enam kui 1000 kilomeetrit neljarealisi kiirteid.

Plaane meil tehakse ja uuendatakse pidevalt, aga reaalsus on see, raha ei eraldata ja tegelikult ei muutu midagi. Järgmiste nelja aastaga plaanitakse tee-ehituse eelarvet näiteks 113 miljoni võrra kärpida. Riik ei suuda teede kvaliteedi osas täita isegi enda seatud eesmärke – meil on juba praegu tuhandeid kilomeetreid nõuetele mittevastavaid teid.

Tegelikult ei jää asi raha taha – see on riigi valikute küsimus. Meie taristu on nii maha jäänud, sest puudub poliitiline tahe. Tee-ehitus on pikk protsess ja kui praegu võimul olevad parteid teeks pika plaani, siis pole ju kindel, et nemad saavad ka linti lõigata. Sellest aga kannatavad terve Eesti inimesed ja ka majandus. Kaotame mõttetult palju elusid ja ka üldine ääremaastumine on suuresti kehva taristu tulemus.

Me lihtsalt peame nüüd jala maha panema ja põhisuunad kiirelt korda tegema. Meie enda elud ja ka majandus otseselt sõltub sellest. Kõigepealt peab olema hea taristu ja siis tuleb kõik muu elu järgi. Raha selleks tuleb kasvõi laenata, aga kauem enam kummi venitada ei saa.