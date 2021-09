See käis kähku. Ülisuur summa pensioniraha on juba välja makstud

Pensionikeskusest anti Ärilehele teada, et nüüd tegelevad nad veel vaid ebakorrektsete pangaandmete tõttu tagasi tulnud maksetega.

Ärileht kirjutas eile, et septembri jooksul laekub ligi 150 000 inimese pangakontole pensionikeskuselt ühtekokku enam kui miljard eurot. Kas tõeks saab majandusinimeste hirm, et eestimaalased ostavad endale uue teleka ja luksusliku puhkusereisi ja kulutavad raha kiiresti ära? Pensioniraha himustajaid kaupmeestest telefonipetturiteni ja riske on igatahes palju.