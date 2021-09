Arvuti õppetöös: kuidas kogu selle potentsiaali ära kasutada?

Viimaste uuringute põhjal on Maci arvutid ja macOS-i operatsioonisüsteem isegi algajatele kasutajatele väga lihtsad – intuitiivsus ja kohanemisvõime on põhjused, mille tõttu ei ole selle operatsioonisüsteemi esmakordse kasutamisega alustamine keeruline. Arvutite eripära on ka see, et neid saab kasutada kohe, kui need karbist välja võetakse. Kõik vajalik on juba olemas – palju kasulikke programme kooli, töö, vaba aja veetmise ja igapäevaste ülesannete jaoks. Kooli jaoks on kõige olulisemad Pages, Numbers ja Keynote. Esimene neist on mõeldud dokumentide loomiseks ja redigeerimiseks, teine aga arvutusteks ja graafikute tegemiseks ning kolmas esitluste loomiseks.