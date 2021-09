Kolm aastat uurimise all olnud endine kohtutäitur sai Vinni valla juristina uue kriminaalasja kaela

Gonjak selgitas, et vahistamine oli vajalik, et vältida uute võimalike kuritegude toimepanemist kahtlustatava poolt.

Juhtumi päevavalgele toonud Lääne-Virumaa Uudised kirjutas, et kuriteos kahtlustamise põhjuseks võib olla valla sotsiaaltranspordiga seotud hange, mille väidetavalt võitis viie lapse ema Vilbo elukaaslase ja laste isa Aare Lannusaluga seotud ettevõte. Lannusalul on osalus 2019. aasta oktoobris asutatud ettevõttes Kerlan OÜ, mille peamine tegevusala on sõitjate asulasisene ja linnalähitransport. Ettevõte on registreeritud Vilbole kuuluvale kinnistul.