Augustis kinnisvarahinnad ja ostlemine küll langesid, kuid turg on pensionirahade tõttu äraootaval seisukohal

1Partner kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul on turul tunda uue hooaja ja saabuva pensioniraha ootust, kuid vähemalt septembri esimeste päevade kinnisvarakuulutuste vaatamise statistika märkimisväärset hüpet ei näita. „Pigem on kinnisvaraturg kevadega võrreldes praeguseks rahunenud,“ ütles Vahter.

Vahter lisas, et praegu on korraga liikvel rohkem raha kui kunagi varem. "Majandus kasvab, börside tõus ja IT-buum on paljud inimesed jõukaks teinud, samuti lisandub septembris umbes miljard eurot teisest pensionisambast väljamakstavat raha. Alahinnata ei saa ka rahatrüki- ja inflatsioonihirmu kombinatsiooni. Tarbimisralli tuleb paratamatult ja ratsionaalsem osa sellest rahast jõuab ka kinnisvaraturule,“ ütles Vahter.