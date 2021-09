Tallinki aktsiate avalikku pakkumist saatis investorite elav huvi

”Meil on väga hea meel, et Tallinki uute aktsiate pakkumist saatis elav huvi, mis näitab aktsionäride usaldust ja investorite usku meie ettevõttesse ning selle tulevikku, mille eest oleme tänulikud. Tallink on pandeemias korralikult vastu pidanud, hoidnud investorite vara ning panustame igapäevaselt ettevõtte arengusse, et pandeemia järgselt täita investorite ootusi,“ kommenteeris avaliku pakkumise tulemusi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.