Ministeerium teeb valitsusele ettepaneku, et EAS ja Kredex jätkaksid ühinemisel sihtasutusena

„Sihtasutus on uue organisatsiooni loomiseks kõige paindlikum juriidiline vorm. Nii EASi kui Kredexi pea 20 aasta pikkune töö sihtasutusena on end tõestanud ning mõistlik on nii jätkata,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Ühendamise juhtkomisjon leidis juriidilisele analüüsile tuginedes, et kõige otstarbekam on ühendada EAS Kredexi juurde. „Oleme seadnud ühinemiseks väga ambitsioonika tähtaja ning uue sihtasutuse loomisega Kredexi baasil kaasneb väiksem halduskoormus. Rõhutan, et uues ettevõtetele terviklahendusi pakkuvas asutuses on siiski nii tänasel Kredexil kui EASil võrdne roll,“ lausus Sutt ning lisas, et sellise lahendusega ei kaasne keerukaid menetlusi ja lepingute muutmist.