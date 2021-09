Pensioniraha on käes. Pangad töötavad täistuuridel. Muudetakse limiite, makstakse tagasi kalleid laene

Nüüd, kui II pensionisambast lahkujate arvele laekub nende kogutud raha, siis arusaadavalt on soov sellega võtta ette toiminguid, mida on ammu oodatud ja planeeritud.

SEB kommunikatsioonijuht Maarja Kalamas paneb inimestele südamele, et kui on soov muuta limiite, siis nii ülekande kui ka pangakaardi limiite saab muuta internetipangas.

"Siiski tavapärasest suuremate ülekande limiitide soovi puhul läheb avaldus turvalisuse eesmärgil pangatöötajale kontrolli. Kui avaldus on esitatud, siis palume varuda kannatust," kirjeldas ta.

Nimelt võib limiitide muutmine aega võtta vähemalt kolm või hetkel ka rohkem tööpäevi ning pank proovib omalt poolt muuta neid nii kiiresti kui võimalik, kuid siiski järjekorra alusel.

Lisaks mainis Kalamas, et ka pangakontorites võib hetkel olla tavapärasest pikem järjekord.

Hoiduge petturite eest

LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum ütles, et eile ja täna on olnud tõepoolest märgata üldist klientide aktiivsuse tõusu. Ta ütleb, et LHV panga toimingutes häireid ei ole esinenud, kuid klienditoe koormus on täna kasvanud küll.

"Lisaks tavapärastele küsimustele ja soovidele on seoses pensionirahade laekumisega suurenenud pensioni investeerimiskontoga, tarbimislaenude tagasimaksmisega ja konto limiitide suurendamisega seotud küsimuste hulk. Kahjuks on olnud märgata ka mõnevõrra suuremat hulka kliente, kes annavad teada neile tehtud petukõnedest, millega on soovitud raha või andmeid välja petta," nendib Rum.

Ta lisab, et kodulaenude taotluste arv ei ole viimastel päevadel muutunud, neid taotletakse endistviisi aktiivselt. Küll on nad märganud suuremat soovi maksta tagasi kõrgema intressiga tarbimislaene ja näiteks õppelaenu.

"Teatavasti on hetkel väga aktiivne tegevus käimas aktsiaturul. Pensionifondidest vabanev raha on leidnud arvestataval määral tee nii Balti- kui ka välisväärtpaberitesse. Aktiivsed on LHV pensioni investeerimiskonto kasutajad," räägib Rum.

