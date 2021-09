SEB nädala kommentaar: meid võib oodata ees majanduse ülekuumenemine

Koroonakriis on õnneks olnud Eesti majanduse vastu kordades leebem, kui seda oli 2008. aasta finantskriis. Toona kadus sisemajanduse kogutoodangust viiendik ja võttis üheksa aastat, et kaotatu tasa teha. Täna, poolteist aastat hiljem koroonakriisi puhkemisest, on meie SKT juba kaugelt üle kriiseelse taseme. Seejuures pole tegemist mingi tehnilise majandusstatistikaga, vaid lisandunud jõukus on käegakatsutav. Mitte kunagi varem pole eestlased teeninud nii kõrget palka ja mitte kunagi pole meie pangakontodel seisnud nii suured säästud. Teises kvartalis oli Eesti keskmine brutopalk 1538 eurot ja eraisikute pangakontodel seisis üle 10 miljardi euro. Pole paha!

Kõigele lisaks on eestlaste positsioon harukordne. Mitte üheski teises euroala riigis pole taastumine toimunud sedavõrd jõuliselt. Väga erinev on Eesti positsioon nii mitmegi Lõuna-Euroopa riigiga võrreldes, keda turistide kadumine on väga valusalt puudutanud. Meie õnn ja teiste õnnetuses on muuseas tekitanud olukorra, kus ostujõuga kohandatud SKT poolest on Eesti läinud jõukuselt mööda Hispaaniast. Samade trendide jätkudes, ei tundu enam liialt kaugel ka Itaalia.

Kuigi punktivõistlus rikkuse edetabelis on põnev, siis veelgi huvitavam on see, mis on majandust ees ootamas sisulises plaanis. Erinevalt ühe kvartali majanduskasvust, on siin ennustamine veidi lihtsam. Kuigi ilmad võivad õues olla muutunud jahedaks, siis Eesti majanduskliimat midagi sellist ei ähvarda. Kui eelnevatel kuudel on meid kandnud jõuline välisnõudlus, mis paisutanud tööstus- ja transpordiettevõtete käibeid, siis kohe on sellele järgnemas kodumaine tarbimine. Teisest pensionisambast lahkumisavalduse esitanud inimeste pangakontodele on laekunud umbes miljard eurot. See on Eesti majanduse mõistes väga suur raha. Kindlasti leidub neid, kes raha uisapäisa kulutama ei tõtta ja seda hoopis ise investeerida soovivad. Ehk oli selle üheks märgiks ka äsjane börsiralli. Ent täna on panused sellel, et oluliselt suurem hulk neist inimestest proovib ennaktempos kätte saadud raha eest parandada oma hetkelist elujärge, remontides kodu, vahetades autot või viies perekonna väikesele reisile. Kõik see annab täiendava panuse eratarbimise kasvu, millel juba ka varem hästi läks.