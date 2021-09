Pensionikeskus teatas eile, et 1,34 miljardit eurot teise samba raha on välja makstud. Oma tulevikuraha otsustas juba praegu kätte saada ligi 160 000 inimest.

Sel oli oma mõju ka börsile. Pole just tavapärane, et selles kontekstis kasutatakse võrdlusi nagu "uhke möll" ja "tuline olukord", aga just seda võis nädala teises pooles meediast lugeda.

Roosaare selgitas, et juba neljapäeval jõudis börsile investeerimiskontodele kantud raha. "Viimaste aastate rekordaktiivsus," märkis ta eile antud intervjuus.

Kas lähiajal üldse tasuks oma säästud börsile viia?