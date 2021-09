Statistika ei valeta: viimaks oleme rikkamad kui hispaanlased

Graafikul on kujutatud Eesti sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta, mida on korrigeeritud ostujõu ehk riigi hinnatasemega, selgitas SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Mis graafikult järeldub on see, et tänu kiirele majandusarengule on Eesti aina lähemal jõuka „vana" Euroopa elatustaseme saavutamisele.