Pensioniraha jõudis e-kaubandusse: laste- ja ilukaupade müük on enam kui kahekordistunud

Montonio tegevjuht Markus Lember kommenteeris, et suure tõenäosusega on sellise järsu kasvu põhjuseks teisest pensionisambast lahkujatele kantud rahad. "Ligi miljard eurot jõudis ca 150 000 inimese pangakontole, keskmiselt 6667 eurot inimese kohta. Võis eeldada, et mingi osa sellest jõuab ka tarbimisse", märkis Lember. "Lisaks üldisele mahtude märkimisväärsele kasvule on erakordselt suurenenud ka keskmise ostu summad, mida me hooajaliselt ei ole varem sellisel kujul näinud."