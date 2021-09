Lapsed ja lukud: mida teha, et kooli alguse saginas koduvõtmed kaotsi ei läheks?

„Võtmete kaotamine või laiemalt probleemid ukselukkudega ei ole kindlasti ainult mudilaste või koolilaste mure, seda võib juhtuda kõigiga, kuid tõsi ta on, et kooliminekuga seoses kasvab alati ka lukuabi teenuse vajajate hulk. Sama tendentsi nägime ka kevadel, kui õpilased koduõppelt taas kooli said minna," selgitab ERGO kindlustuse kodu- ja reisikindlustuse portfelli juht Annika Mällo.

Lukuabi on toruabi järel kõige populaarsem teenus, mida ERGO kodukindlustuse kliendid kasutavad. Mällo sõnul on juhtumite kirjeldused seinast seina: võtmete kaotamine, võtmed jäävad tuppa ja uks läheb lukku, lukusüdamikku on midagi ette topitud, võti murdub, võti käib lukuaugus ringi, võti ei keera ja palju muud.

„Laps helistab mure korral ikka esmalt emale või isale, mitte lukuabile. Hea, kui vanemad töötavad kuskil lähedal või saavad lapsele appi minna, aga alati ei ole see võimalik. Selleks on oluline läbi mõelda ja lapsega kokku leppida sammud, mida teha juhul, kui võti on kaotsi läinud või ust avada ei õnnestu," sõnab Mällo.

ERGO spetsialist toob välja mõned ennetavad tegevused ning nõuanded, kuidas lukkude ja võtmetega tekkivaid probleeme kiirelt lahendada ning oma last toetada.

1.Rääkige lapsele, miks on oluline enda koduvõtmeid hästi hoida ning kuidas toimida, kui võtmed kaotsi lähevad - näiteks, kellele ta siis esmalt peaks helistama.

2. Lapsel võiks olla võtmete hoidmiseks kindel koht, kuhu ta need peale ukse lukustamist või avamist paneb - kas kotisahtel, lukuga tasku või pael, mis ripub kaelas.

3. Kindlasti ei tohiks võtmetele peale kirjutada lapse nime või aadressi. Küll aga võib lisada võtmehoidjale näiteks telefoninumbri, kuhu võtmete leidja saaks helistada.

4. Võimalusel võiks koduhoovis või kodu lähedal kindlalt kokkulepitud kohas olla varuvõti.