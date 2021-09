Põlev raha ja pension voolavad börsile. Mis saab valesti minna?

Ühest küljest on hea, et eestimaalased huvituvad börsist üha rohkem ja teevad seal tehinguid. See on üks arenenud ühiskonna tunnuseid. Ent areng pole olnud ühtlane, vaid järsk. Swedbanki investeeringute strateegi Tarmo Tanilase sõnul peaks praegune finantsturgude eufooria pikemaajalise kogemusega investoreid ettevaatlikuks muutma. Miks?

Kõigepealt vaatame arve. Tallinna börs on sel aastal olnud kasvult maailma parim, kasvanud üle 60%. Ent protsendid on mitu korda suuremad, kui vaatame selle aasta üksikute aktsiate hinnatõuse. Coop Pank 259,59%, LHV Group 145,64%, Pro Kapital Grupp 108,57%... Ja seda nimekirja võib jätkata. Tallinna börsil on suutnud punaseks ehk miinusesse jääda ainult Tallink Grupp (–8,17%) ja Baltika (–17,29%).

Balti börsi 2020. aasta kogukäive oli 453,1 miljonit eurot, see on võimas tulemus. Ent sel aastal oleme juba septembri alguseks selle ligi 100 miljoniga ületanud. Kõik viitab sellele, et vaba raha otsib teed ja seda jagub kamaluga ka börsi jaoks.